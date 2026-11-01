Cortocircuito provoca incendio en vivienda de Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una falla eléctrica estuvo a punto de convertirse en una tragedia la mañana de este sábado, luego de que un cortocircuito provocara un incendio al interior de una vivienda de la colonia Primero de Mayo, donde las llamas y una densa columna de humo alertaron a los vecinos.

El siniestro se reportó alrededor de las 09:10 horas en el domicilio marcado con el número 1212 de la calle Francisco Villa, entre las calles Amado Nervo y Manuel Acuña, donde residentes de la zona solicitaron apoyo al número de emergencias 911 al observar que el fuego salía del inmueble.

El propietario, Esli Baldera, explicó que se encontraba junto con su madre en la casa de su abuela, ubicada a un costado de su vivienda, cuando comenzaron a escuchar chispazos provenientes de un contacto eléctrico.

Al percatarse de la situación, actuó de inmediato y bajó los interruptores de energía para cortar el suministro eléctrico y evitar que el incidente se agravara. Sin embargo, el fuego ya había alcanzado un montículo de ropa y algunos objetos que se encontraban dentro de la casa.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se movilizaron rápidamente hasta el lugar y comenzaron las maniobras para controlar las llamas, evitando que el incendio se extendiera a otras áreas del inmueble.

Por fortuna, tanto Esli como su madre lograron salir ilesos y no fue necesario trasladarlos a un hospital. No obstante, el fuego ocasionó daños de consideración en el interior de la vivienda.

Autoridades municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido y, una vez que los bomberos lograron sofocar el incendio y verificar que no existiera riesgo de que se reavivara, regresaron a su base.