Monclova: mujer agredida por expareja y actual pareja en Guadalupe AHMSA

MONCLOVA, COAH.— Una mujer terminó en la sala de urgencias con múltiples lesiones luego de ser brutalmente agredida en hechos registrados en la colonia Guadalupe AHMSA, situación que encendió las alertas en el Hospital de la Cruz Roja y motivó la intervención de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el reporte hospitalario, el ingreso se registró la tarde del miércoles en las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la calle Barranquilla, entre Chihuahua y el bulevar Harold R. Pape.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba la paciente, el personal médico solicitó de inmediato el apoyo de la Policía para dar parte a las autoridades competentes.

En las notas médicas y en la atención inicial se asentó que la mujer habría sido agredida presuntamente por su expareja y por la actual pareja de éste, versión que fue registrada para su canalización ante la autoridad ministerial.

Elementos policiales acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y recabar información preliminar del caso.

Posteriormente, los oficiales lograron entrevistarse con la afectada, quien fue identificada como Carmela Galindo Gaitán. La mujer relató que la agresión ocurrió cuando salió de su domicilio para tirar la basura, momento en el que, según su testimonio, fue atacada de manera sorpresiva por la esposa de su ex pareja, recibiendo diversos golpes que la dejaron seriamente lesionada.

Tras ser estabilizada por el personal médico, la víctima fue orientada para acudir ante el Ministerio Público e interponer la denuncia correspondiente, a fin de que se inicie la carpeta de investigación y se proceda conforme a la ley.