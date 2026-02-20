Policía Municipal interviene en incidente con cuatrimoto en Miravalle

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de la colonia Miravalle se vio interrumpida la noche del jueves, luego que vecinos reportaron a un joven que circulaba de manera temeraria en una cuatrimoto, alterando el orden y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

El incidente se registró alrededor de las 20:30 horas sobre la calle Domingo Arrieta, donde habitantes del sector señalaron que el conductor realizaba aceleraciones bruscas y maniobras peligrosas, además de generar ruido excesivo con el vehículo motorizado.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el joven se desplazaba a velocidad considerable por una zona habitacional, lo que provocó temor entre residentes ante la posibilidad de que ocurriera un atropellamiento o daños a vehículos estacionados.

Tras recibir la denuncia, elementos de la Policía Municipal se movilizaron al lugar e implementaron un recorrido preventivo por el sector.

Minutos después lograron ubicar la cuatrimoto y marcarle el alto al conductor.

El joven fue interceptado y notificado de la falta administrativa cometida por alterar el orden público y conducir de manera imprudente. Aunque no fue ingresado a las celdas municipales, sí recibió la infracción correspondiente.

Como parte del procedimiento, la cuatrimoto fue asegurada y trasladada a disposición de la autoridad competente, en tanto se resuelve la situación administrativa del conductor.

Autoridades municipales reiteraron que este tipo de acciones forman parte de los operativos de vigilancia implementados en colonias para prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.

Asimismo, exhortaron a los conductores de vehículos motorizados a respetar el reglamento de tránsito y evitar conductas que puedan derivar en consecuencias mayores.