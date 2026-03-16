Hombre es agredido a botellazos en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Con el rostro ensangrentado y múltiples golpes en el cuerpo, un joven fue localizado durante la madrugada de ayer tras ser brutalmente agredido a botellazos en calles de la colonia Valle de San Miguel, al oriente de la ciudad, lo que provocó la movilización de paramédicos y autoridades de Seguridad Pública.

El lesionado fue identificado como Otoniel Castillo, de 27 años de edad, quien dijo tener su domicilio en el número 224 de la calle Valle del Oriente, en el mismo sector donde fue encontrado.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven presentaba visibles heridas provocadas por golpes con botellas, además de diversas contusiones en distintas partes del cuerpo.

Vecinos del sector fueron quienes reportaron al Sistema Estatal de Emergencias la presencia de una persona lesionada tirada sobre la vía pública durante las primeras horas del día, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al afectado para estabilizarlo tras la agresión.

Durante la valoración, los socorristas detectaron heridas que evidenciaban una golpiza severa, por lo que procedieron a realizarle curaciones en el lugar.

Pese a las lesiones, el joven se encontraba consciente al momento de ser atendido por los paramédicos.

Elementos de Seguridad Pública Municipal también acudieron al llamado de emergencia para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre la agresión.

Sin embargo, el propio afectado manifestó a las autoridades que desconoce quién o quiénes pudieron haberlo atacado, por lo que no fue posible establecer de inmediato la identidad de los responsables.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes en el sitio y levantaron el reporte de lo ocurrido, además de exhortar al lesionado a interponer la denuncia formal ante las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones.

La madrugada terminó con un joven severamente golpeado, un ataque sin responsables identificados y una escena que dejó inquietud entre los vecinos de la colonia Valle de San Miguel.