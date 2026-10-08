Se incendia nuevamente antiguo DIF estatal

MONCLOVA, COAH.- Por enésima ocasión, elementos de Bomberos se movilizaron durante la madrugada para sofocar un incendio en las antiguas instalaciones del DIF estatal, ubicadas sobre el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Telefonistas.

El reporte se generó antes de la 01:00 horas, luego de que guardias de seguridad del Instituto Mexicano del Seguro Social detectaran una intensa columna de humo proveniente del inmueble ubicado en el cruce de Pape y Campeche.

Causas del Incendio en el DIF Estatal

De acuerdo con la información recabada, personas que presuntamente ingresaron al edificio abandonado comenzaron a quemar basura y otros materiales, ocasionando que el fuego se extendiera en el interior.

La presencia de diversos objetos y materiales dentro del inmueble generó preocupación por el riesgo de que las llamas alcanzaran mayores dimensiones.

Los bomberos ingresaron al lugar para localizar el punto donde se originaba el incendio y realizaron las maniobras necesarias para controlar las llamas. Posteriormente, efectuaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara.

En esta ocasión no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a inmuebles cercanos.

Riesgos de Seguridad en el Inmueble Abandonado

El incidente volvió a evidenciar las condiciones de abandono del inmueble, donde de manera recurrente se registran incendios relacionados con personas que ingresan de forma irregular.

Vecinos y cuerpos de emergencia han advertido que, mientras los accesos permanezcan abiertos, el sitio continuará representando un punto de riesgo, particularmente durante la noche, por la presencia de personas en el interior y la posibilidad de nuevos incendios.