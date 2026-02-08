Menor extraviado en Monclova fue encontrado sano tras búsqueda

MONCLOVA, COAH.— Un descuido generó momentos de fuerte angustia y movilización de corporaciones policiacas, luego de que un menor de edad salió sin supervisión de su domicilio la tarde de ayer en la colonia La Esperanza, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública Municipal, la situación ocurrió cuando el niño abandonó la vivienda sin que su madre lo advirtiera de inmediato. Al percatarse de su ausencia, la mujer pidió apoyo a vecinos del sector, quienes ayudaron a difundir la alerta y realizaron el llamado al Sistema Estatal de Emergencias.

Varias unidades policiacas se trasladaron a la calle 38 del citado sector, donde los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda tanto a pie como en patrullas por calles cercanas, aplicando el protocolo para localización de menores no acompañados.

Tras varios minutos de recorrido, el menor fue localizado a una cuadra de su domicilio. Según informaron los agentes, se encontraba desorientado, pero no presentaba lesiones ni señales de haber sido víctima de algún delito.

Luego de confirmar su identidad, los uniformados lo entregaron a su madre y emitieron recomendaciones preventivas para reforzar la supervisión en el hogar y evitar nuevos incidentes.

El hecho quedó asentado como incidente sin consecuencias graves, aunque provocó preocupación entre habitantes del sector por el despliegue de las unidades.