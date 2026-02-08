Derrape en motocicleta en Monclova deja a dos jóvenes heridos

JAIME GUERRERO. — Dos jóvenes terminaron con golpes y diversas escoriaciones luego de sufrir un aparatoso derrape en motocicleta en el oriente de la ciudad, a la altura del entronque del bulevar Miguel de la Madrid con la carretera estatal 24 rumbo a Candela, justo frente a las letras de "Yo amo Monclova".

El accidente se registró cuando la motocicleta circulaba por el bulevar y, al intentar incorporarse hacia la vía estatal, pasó por un reductor de velocidad ubicado en el cruce. La irregularidad del pavimento provocó que el conductor perdiera el control del manubrio y la unidad derrapara.

Ambos tripulantes salieron proyectados hacia un costado de la carretera, quedando tendidos fuera de la cinta asfáltica, con lesiones visibles pero sin pérdida de movilidad.

Una patrulla de Seguridad Pública que transitaba por la zona detectó el percance y solicitó el apoyo de socorristas de la Cruz Roja, quienes acudieron para valorar a los lesionados en el lugar. No obstante, los jóvenes decidieron no ser trasladados a un hospital para evitar que las autoridades aseguraran la moto. Tras ello, los involucrados se retiraron por sus propios medios.

Autoridades señalaron que ese punto es considerado de riesgo por la combinación de reductores de velocidad y maniobras de incorporación, por lo que exhortaron a extremar precauciones.