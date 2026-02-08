Motociclista provoca accidente en Monclova: mujer resulta lesionada

MONCLOVA, COAH.— Una tarde tranquila se transformó en escena de emergencia luego de que un motociclista provocó un aparatoso percance vial en calles de la colonia El Campanario, dejando como saldo a una mujer lesionada y fuerte movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El accidente se registró sobre la avenida El Campanario, en el cruce con la calle Apóstol Pedro, en la esquina donde se localiza una tienda de conveniencia. De acuerdo con los primeros informes recabados en el sitio, el conductor de la motocicleta circulaba por la arteria cuando perdió el control de la unidad por falta de precaución.

Sin poder detener su marcha, el motociclista se proyectó hacia la esquina y terminó impactando a una mujer que se encontraba en el lugar. Tras el golpe, la afectada cayó al pavimento con lesiones visibles y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Testigos solicitaron apoyo al sistema de emergencias, arribando minutos después elementos de Control de Accidentes, quienes aseguraron el área y comenzaron con el levantamiento de datos para deslindar responsabilidades.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

El caso quedó en manos de las autoridades viales, que reiteraron el llamado a conducir con precaución, especialmente en zonas con flujo peatonal constante.