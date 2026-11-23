CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un caballo murió luego de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor no logró evitar el impacto, después de que el animal se atravesara repentinamente en su camino cuando circulaba por la carretera federal número 30, en el municipio de Cuatro Ciénegas.

El accidente ocurrió la noche del domingo, a la altura de una gasera, sobre el tramo carretero que conecta a Cuatro Ciénegas con San Pedro, donde un Nissan Versa azul terminó embistiendo al equino, que murió de manera instantánea debido a la fuerza del golpe.

Al volante de la unidad viajaba Jesús Eduardo Hernández Ramiro, de 34 años, quien resultó con una lesión en la mano derecha tras el percance. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención prehospitalaria; luego de realizarle limpieza de la herida y colocarle un vendaje, determinaron que no requería sutura.

La emergencia movilizó también a elementos de la Dirección de Protección Civil de Cuatro Ciénegas y a autoridades municipales, quienes acudieron para atender el reporte y tomar conocimiento de lo ocurrido.

Durante un recorrido por el sector, los cuerpos de auxilio localizaron a otro caballo que acompañaba al animal atropellado. Sin embargo, este logró internarse en un predio y perderse entre el monte, por lo que se notificó a Seguridad Pública para que realizara las investigaciones correspondientes y buscara establecer la procedencia de los equinos.

El cuerpo del caballo que murió quedó tendido a un costado de la carretera, mientras que el automóvil presentó daños a consecuencia del impacto.