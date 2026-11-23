MONCLOVA, Coah.- Un camión de carga dejó daños a su paso por la colonia Progreso, luego de que su conductor enganchara el cableado de energía eléctrica y terminara arrancando dos mufas de una vivienda, además de dejar cables tendidos sobre la vía pública.

El percance ocurrió sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz, en el cruce con la avenida Adolfo López Mateos, donde Edgar Cardoza conducía un camión Freightliner blanco, perteneciente a la empresa Flecosa y marcado con el número económico 46.

De acuerdo con los datos recabados, el operador circulaba inicialmente por la avenida Adolfo López Mateos y, al llegar a la intersección, tomó la calle Gustavo Díaz Ordaz con dirección al oriente. Sin embargo, durante la maniobra no advirtió que la unidad había quedado enganchada con los cables de energía eléctrica.

Al continuar avanzando, el camión tensó el cableado hasta arrancar y destrozar las dos mufas instaladas en una vivienda ubicada en esa esquina. La fuerza del jalón provocó que los cables terminaran reventados y quedaran expuestos sobre la calle.

Ante el riesgo que representaba el cableado, testigos solicitaron la presencia de las autoridades municipales. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido y trataron de localizar al propietario del inmueble afectado, pero no lograron encontrarlo en ese momento.

La unidad dejó sin suministro eléctrico a la vivienda, por lo que los oficiales solicitaron también la intervención de Bomberos y Protección Civil para delimitar el área y evitar que peatones o automovilistas se acercaran a los cables, que permanecían energizados.

Asimismo, se notificó a personal de la Comisión Federal de Electricidad para que atendiera la situación y realizara las maniobras correspondientes.

Por su parte, el conductor fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades y tendría que dejar una garantía para responder por los daños ocasionados.