FRONTERA, COAH.- Un incendio consumió parte de una vivienda de la colonia Occidental, donde elementos del Departamento de Bomberos desplegaron maniobras para controlar las llamas y evitar que alcanzaran otras propiedades.

La emergencia se registró la tarde del lunes en un domicilio ubicado sobre la calle 20 de Noviembre, entre San Luis y Allende, luego de que vecinos detectaran el fuego y solicitaran la intervención de los cuerpos de emergencia.

Tras recibir el reporte, los bomberos se trasladaron al lugar y comenzaron las labores para combatir el incendio. Durante varios minutos, trabajaron para sofocar las llamas y eliminar cualquier riesgo de propagación.

Daños materiales y respuesta de emergencia

El fuego alcanzó diversos bienes que se encontraban en el interior del inmueble, lo que ocasionó pérdidas materiales. Hasta el momento, no se había establecido el monto de los daños.

Pese a la intensidad de la emergencia y la movilización de los apagafuegos, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas.

Investigación del incidente

Personal de Protección Civil también tomó conocimiento de los hechos y quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no habían establecido qué provocó el incendio, por lo que las causas permanecerían sin determinar.

La intervención oportuna de los cuerpos de emergencia permitió controlar el siniestro y evitar que el fuego continuara extendiéndose en este sector de Frontera.