Bomberos rescatan cachorro atrapado en drenaje en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La tarde de este jueves se llenó de tensión y preocupación en la colonia Ciudad Deportiva, luego que vecinos alertaran sobre un cachorrito atrapado dentro de un drenaje en la calle Juan Ruiz de Alarcón.

La noticia movilizó de inmediato al personal del Departamento de Protección Civil y Bomberos de Monclova, quienes acudieron al sitio para iniciar el rescate.

Al llegar, los rescatistas encontraron al cachorro atrapado en un tubo de apenas tres pulgadas, lo que dificultaba su extracción. Con paciencia y extrema precaución, los bomberos comenzaron a excavar y a maniobrar cuidadosamente, aplicando técnicas especializadas para evitar lastimar al cachorro.

Después de varios minutos de intenso trabajo, el esfuerzo dio frutos: el cachorrito fue liberado sano y salvo, provocando aplausos y sonrisas entre los vecinos que seguían atentos el rescate. El animal, visiblemente asustado pero ileso, recibió los primeros cuidados antes de ser entregado a su dueño.

El incidente, aunque menor en comparación con emergencias humanas, destacó la dedicación y profesionalismo de los cuerpos de rescate, así como la solidaridad de los vecinos, quienes no dudaron en auxiliar y acompañar a los bomberos en todo momento.