Detenido joven en Monclova por agredir a su madre con café hirviendo

MONCLOVA, COAH.– Un joven de 22 años que agredió y aterrorizó a su madre a quien amenazó con echarle encima un café hirviendo, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal la mañana de ayer, tras desatar la movilización de las autoridades en calles de la Zona Centro.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:45 horas, cuando autoridades fueron alertadas sobre una agresión de un hijo hacia su madre en una vivienda ubicada sobre la calle Privada Hidalgo, por lo que de inmediato se desplegó una unidad al sitio.

Al llegar al domicilio, los representantes de la ley fueron abordados por la afectada, identificada como Karla Nájera, quien informó a los uniformados que momentos antes había sido agredida por su hijo, Ryan Nájera, dentro del domicilio familiar.

De acuerdo con la versión proporcionada a las autoridades, la agresión ocurrió cuando ella se preparaba para salir a trabajar, momento en el que su hijo comenzó a comportarse de manera violenta, impidiéndole abandonar la vivienda y ejerciendo fuerza física sobre ella, mientras la amenazaba con echarle encima el café hirviendo que tenía en la mesa.

Ante la situación, la mujer pidió apoyo a familiares cercanos, quienes acudieron al domicilio, logrando que la afectada pudiera salir y ponerse a salvo mientras esperaba el arribo de la patrulla.

Tras escuchar el señalamiento directo de la víctima y confirmar los hechos, los elementos policiacos procedieron a la detención de Ryan Nájera, de 22 años de edad, su probable participación en el delito de violencia familiar.

El descontrolado sujeto fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde fue certificado y posteriormente puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien determinará su situación legal, enfrentando cargos por violencia familiar y/o lo que resulte.