Aseguran motocicletas sin papeles en operativo de Seguridad Pública: Monclova

Al menos seis vehículos que circulaban sin placas, ni documentos, fueron retenidos y enviados a un corralón.

JAIME GUERRERO

MONCLOVA, COAH.– Un operativo sorpresa desplegado durante la noche de ayer por elementos de Seguridad Pública dejó como saldo el aseguramiento de varias motocicletas que circulaban en condiciones irregulares en colonias del sector sur de la ciudad, como parte de una estrategia para reforzar el orden vial y prevenir delitos.

Acciones de la autoridad

La acción policial incluyó recorridos y puntos de revisión en colonias como Praderas del Sur, Primer y Segundo Sector, Calderón, Otilio Montaño, Obrera Sur y Obrera Segundo Sector, zonas donde de manera recurrente se reportan motocicletas sin placas, con escapes ruidosos o presuntamente relacionadas con hechos delictivos. Durante el operativo, los agentes realizaron revisiones preventivas a motociclistas, verificando números de serie, documentación, placas, permisos de circulación y el uso de casco y equipo de seguridad.

Como resultado, alrededor de seis motocicletas fueron aseguradas y trasladadas al corralón, al detectarse diversas anomalías. Entre las principales irregularidades detectadas se encontraron la falta de documentos que acreditaran la propiedad, ausencia de placas, modificaciones al sistema de escape que generaban ruido excesivo y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad, situaciones que representan faltas al reglamento de tránsito y constantes molestias para los vecinos.

Detalles confirmados

Autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo, y buscan inhibir el robo de motocicletas, reducir accidentes y atender quejas ciudadanas relacionadas con el desorden vial y el exceso de ruido en sectores habitacionales. Finalmente, Seguridad Pública exhortó a los propietarios de motocicletas a regularizar su situación, portar su documentación en regla y respetar la normatividad vigente, advirtiendo que estos operativos continuarán realizándose de manera aleatoria en distintos puntos de Monclova.