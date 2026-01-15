Estrella auto en camión de carga ´Se le ´metió´´

Una conductora vivió minutos de terror la mañana de ayer luego que su vehículo resultó con el frente completamente destrozado, tras estrellarse contra un camión de carga que le invadió repentinamente el carril cuando ambos circulaban por el bulevar Santa Cecilia, al norte del municipio.

El accidente se registró cerca de las 08:00 horas, en el entronque con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, muy cerca de los límites con la ciudad de Monclova, generando una fuerte movilización de autoridades municipales.

De acuerdo con el peritaje realizado en el lugar, el camión de carga marca Foton, línea Aumark, modelo 2022, color blanco, que era conducido por Kevin Alan Sandoval Estrada, de 32 años de edad, con domicilio en Apodaca, Nuevo León. Dicho vehículo se desplazaba de sur a norte por el bulevar Santa Cecilia y, al intentar incorporarse de manera intempestiva al carril central para posteriormente tomar el carril izquierdo rumbo al Libramiento, le quitó el derecho de vía a un automóvil que circulaba con preferencia.

La unidad afectada fue un Mazda 3, modelo 2025, tipo sedán, color guinda, conducido por Patricia Arizbeth Quintero Benítez, de 26 años, vecina de la colonia Independencia Sur, quien no logró evitar el impacto debido a lo repentino de la maniobra del camión.

El fuerte choque provocó severos daños en la parte frontal del automóvil compacto, mientras que el camión presentó afectaciones menores. Testigos señalaron que el estruendo alertó a otros conductores, quienes redujeron la velocidad para evitar un accidente mayor.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron elementos de Control de Accidentes y Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades. A pesar de la magnitud del choque, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

El auto fue remolcado a un corralón por medio de una grúa mientras que el chofer del camión y su unidad fueron llevados al Departamento de Seguridad Pública, donde mediante el ajustador del vehículo buscaría llegar a un arreglo con la parte afectada para el pago de los daños.