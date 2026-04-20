Mujer agrede a su pareja en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.– Una discusión que subió de tono terminó en un violento episodio la noche de ayer en la colonia Jardines del Aeropuerto, donde una mujer presuntamente atacó con un cuchillo a su pareja sentimental, desatando la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Cerezos, donde, de acuerdo con versiones preliminares, la agresión se habría desencadenado tras un conflicto de pareja que derivó en un arranque de furia. En medio de la confrontación, la mujer tomó un arma blanca y arremetió contra el hombre, causándole diversas heridas.

A pesar de la agresión, el lesionado logró pedir ayuda, lo que permitió la rápida intervención de elementos de la Policía Municipal, quienes arribaron al lugar para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara aún más.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al herido, quien presentaba lesiones provocadas por arma blanca. Tras estabilizarlo, fue trasladado a un hospital para su atención médica.

La zona fue asegurada por las autoridades mientras se recababan datos sobre lo ocurrido. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la presunta agresora.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la detención de la mujer, ni se ha dado a conocer el estado actual de salud del afectado.