Acuesta' trailer en la federal 57

El aparatoso accidente movilizó a paramédicos de Protección Civil del municipio de Escobedo y oficiales de la Guardia Nacional.

ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.– Un impresionante accidente mantuvo en vilo a automovilistas la tarde de ayer sobre la carretera federal 57, luego de que un tráiler terminara volcado a la altura del kilómetro 47, provocando un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

La pesada unidad, un tractocamión Freightliner en color blanco de la línea Primero de Mayo, quedó volcada a un costado de la cinta asfáltica tras el percance, dejando severos daños en su estructura.

Al volante se encontraba José Juan José Covarrubias Castillo, de 23 años de edad, quien contra todo pronóstico logró salir sin lesiones de gravedad, pese a lo aparatoso del accidente.

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El joven operador únicamente presentó una crisis nerviosa tras el impacto, siendo atendido en el lugar por paramédicos de Protección Civil de Escobedo, quienes descartaron la necesidad de trasladarlo a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras de abanderamiento, evitando así otro accidente.

La volcadura generó afectaciones parciales en la circulación, mientras se realizaban las labores para retirar la unidad, la cual fue considerada pérdida total debido a los daños.

Detalles confirmados

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido confirmadas, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.