Joven motociclista lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un joven motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automovilista que, lejos de asumir su responsabilidad, decidió huir del lugar, dejándolo tendido sobre el pavimento en calles de la colonia Praderas Casa Nuevas.

El accidente se registró la tarde de ayer en el cruce de Mariano Escobedo y Villa Española, donde Edson Ramírez circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue impactado repentinamente por un vehículo.

Tras el golpe, el joven salió proyectado y cayó violentamente al pavimento, quedando con diversas lesiones, mientras el conductor responsable aceleraba para escapar sin prestar ayuda.

Fueron vecinos del sector quienes, al percatarse de lo ocurrido, solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, generando la movilización de paramédicos de la Cruz Roja.

A su llegada, los socorristas brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, evaluaron su estado de salud para determinar si era necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y recabar datos que permitan dar con el paradero del responsable.

El estado de salud del joven fue reportado como estable, aunque el hecho dejó una vez más en evidencia la irresponsabilidad de quienes, tras provocar un accidente, optan por huir y abandonar a las víctimas a su suerte.