Detienen a tres sujetos en Frontera por amenazas a Seguridad Pública

FRONTERA, COAH.– Lo que comenzó como una revisión de rutina terminó en la detención de tres sujetos que no midieron sus palabras ni su actitud frente a la autoridad, al lanzar amenazas contra elementos de Seguridad Pública durante un operativo.

El despliegue se llevó a cabo como parte de los recorridos de vigilancia en el municipio, donde los oficiales detectaron a los individuos en actitud sospechosa. Al intervenirlos, lejos de colaborar, los hombres reaccionaron de manera agresiva, lo que derivó en su inmediato aseguramiento.

Los detenidos fueron identificados como José Juan Zúñiga Lara, vecino de la colonia Morelos; Carlos Alberto Mireles Recio, de la colonia Elsa Hernández; y José Andrés Reyes Rivas, de la colonia La Sierrita, quienes ahora enfrentan señalamientos por amenazas contra los oficiales.

Tras ser sometidos, los tres fueron trasladados a la Comandancia y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público en Monclova, donde se definirá su situación legal conforme avancen las investigaciones.

De manera extraoficial, trascendió que los ahora detenidos ya eran conocidos en distintos sectores por su presunta participación en robos de cableado y por portar armas blancas, lo que mantenía en alerta a vecinos de varias colonias.