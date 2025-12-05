Caída de hombre en Monclova lo deja en estado delicado

MONCLOVA, COAH.- Un hombre se encuentra en estado grave tras sufrir una aparatosa caída desde el techo de su vivienda en la colonia Cañada la noche de ayer, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y generó una gran preocupación entre sus familiares.

Detalles del accidente en Monclova

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando el hombre realizaba labores de mantenimiento en el tinaco instalado en la parte alta de su casa. La ligera llovizna que caía en la zona durante ese momento dejó la superficie del techo resbalosa, lo que provocó que Pérez perdiera el equilibrio y cayera de manera abrupta, golpeándose fuertemente la cabeza y otras partes de su cuerpo.

El estruendo del impacto alertó a los familiares, quienes salieron rápidamente de la vivienda y lo encontraron tendido e inmóvil en el suelo. Ante la gravedad de la situación, los familiares no dudaron en solicitar ayuda al número de emergencias.

Acciones de la Cruz Roja tras la caída

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar del accidente, en la calle Fertilizantes, y tras valorar la condición del hombre, determinaron que las lesiones eran severas. Debido a la magnitud del golpe y el riesgo de complicaciones, los socorristas decidieron trasladarlo de inmediato a la Clínica 7 del IMSS.

En el hospital, fue ingresado al área de especialidades, donde su estado de salud fue reportado como delicado. Los médicos señalaron que las próximas horas serían cruciales para determinar la gravedad de los daños internos y asegurarse de que no hubiera lesiones adicionales que pudieran poner en riesgo su recuperación.

Estado de salud del lesionado en Monclova

Las autoridades municipales acudieron al domicilio para levantar el reporte del accidente y tomar conocimiento de los hechos.