Lesionado tras caída en jardín de niños de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un trabajador de intendencia de un jardín de niños resultó lesionado luego de sufrir una caída accidental al interior del plantel educativo ubicado en la colonia Loma Linda, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio.

Los hechos se registraron en el Jardín de Niños Teódulo Flores Calderón, hasta donde acudieron elementos de apoyo tras recibir el reporte de una persona lesionada.

En el lugar, las autoridades tomaron contacto con la directora del plantel, Diana Yesenia Vega, quien informó que el intendente del jardín de niños, identificado como Ramón Alarcón Valadez, sufrió un accidente mientras realizaba sus labores.

De acuerdo con lo señalado, el trabajador resbaló y cayó de su propia altura, golpeándose principalmente en la zona de la cintura y el brazo izquierdo, lo que le provocó dolor intenso y dificultad para moverse.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de personal médico para valorar al lesionado y brindarle la atención necesaria.

Tras la revisión inicial, se determinó que el trabajador sería trasladado a la clínica del ISSSTE para una valoración médica más detallada y descartar posibles lesiones de mayor gravedad.

El incidente no pasó a mayores, sin embargo, autoridades recomendaron mantener las medidas de seguridad dentro de las instalaciones para evitar accidentes similares.