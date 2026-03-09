Joven es trasladado a hospital tras intoxicación en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un joven detenido durante la madrugada por presuntamente drogarse en la vía pública terminó siendo trasladado a un hospital, horas más tarde, luego de comenzar a sentirse mal mientras permanecía en las celdas de la Comandancia Municipal.

El detenido fue identificado como Nicolás Carrillo Zertuche de 18 años de edad, vecino de la calle 22 número 1517 de la colonia Ramos Arizpe, al sur de la ciudad.

De acuerdo con información de las autoridades, el joven fue asegurado durante la madrugada por elementos de la Policía Municipal tras ser sorprendido consumiendo sustancias tóxicas en la vía pública, por lo que fue trasladado a la Comandancia y puesto a disposición del juez calificador.

Sin embargo, horas más tarde, mientras permanecía detenido, Nicolás comenzó a presentar malestar físico presuntamente derivado de la intoxicación por drogas y el proceso de desintoxicación de su organismo.

Ante la situación, elementos policiacos asignados al área de barandilla solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron a las instalaciones de Seguridad Pública para brindarle atención médica.

Los socorristas ingresaron al área de celdas y procedieron a revisar al joven, proporcionándole atención prehospitalaria para estabilizarlo.

Tras la valoración, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para una revisión médica más completa y evitar que su estado de salud pudiera agravarse.

Posteriormente, Nicolás fue llevado a bordo de una ambulancia a un nosocomio de la ciudad, bajo custodia de elementos de la Policía Municipal, donde quedaría bajo observación médica.