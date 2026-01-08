Caída de jinete en Ejido 8 de Enero

Un accidente durante la celebración anual del Ejido 8 de Enero generó alarma entre los asistentes al evento, luego que un jinete cayó de su caballo mientras participaba en la cabalgata del aniversario.

El accidente ocurrió durante la celebración

El incidente ocurrió alrededor del mediodía cuando Marco Antonio Machuca, de 49 años y vecino de la colonia Héroes del 47, perdió el equilibrio y terminó en el suelo, causando preocupación entre los espectadores y organizadores del festejo.

Atención médica inmediata

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron de inmediato al lugar para valorar al afectado. Tras la revisión, se determinó que no presentaba lesiones de consideración y que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que pudo permanecer en el sitio bajo observación.

A pesar de la magnitud de la caída, los organizadores del evento aseguraron que se continuaría con las actividades de manera normal, tomando precauciones adicionales para garantizar la seguridad de los participantes y del público asistente.