Incendio en basurero de San Buenaventura

MONCLOVA, COAH.- Una densa columna de humo y lenguas de fuego encendieron las alarmas la tarde de ayer en el basurero municipal de San Buenaventura, donde un voraz incendio se propagó con rapidez entre los desechos acumulados, obligando a una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro fue detectado y reportado al Sistema Estatal de Emergencias por personal del propio cuerpo de Bomberos, luego de que el humo comenzara a elevarse de manera visible a varios metros de distancia, generando preocupación por el riesgo de que el fuego se saliera de control.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que las llamas se concentraban principalmente en las orillas del basurero, avanzando con rapidez debido a la gran cantidad de material altamente inflamable. Ante la magnitud del incendio, los vulcanos iniciaron de inmediato maniobras de combate para frenar el avance del fuego y evitar que se extendiera a otras áreas.

Las labores incluyeron el uso de unidades cisterna, chorros de agua a presión y acciones de enfriamiento estratégico, logrando poco a poco reducir la intensidad de las llamas. Tras varios minutos de trabajo continuo, el incendio fue finalmente controlado y sofocado, procediendo posteriormente a la remoción y enfriamiento de los residuos para descartar cualquier posible reactivación.

Autoridades informaron que, gracias a la oportuna intervención, no se registraron personas lesionadas ni daños a zonas habitacionales, evitando así una situación de mayor riesgo para la población sanbonense.

El área quedó bajo supervisión preventiva, mientras se realizan revisiones para garantizar que no exista peligro posterior. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier conato de incendio y a extremar precauciones, ya que este tipo de siniestros puede salirse de control en cuestión de minutos.