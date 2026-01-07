Detonaciones en colonia Buenos Aires generan pánico en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de corporaciones policiales se registró durante la madrugada de ayer en la colonia Buenos Aires, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la calle Agustín Millán, lo que generó pánico entre vecinos de la colonia Buenos Aires y obligó a varias personas a refugiarse ante el temor de un ataque.

De acuerdo con el reporte preliminar, al sitio arribó una camioneta color azul en la que viajaban dos mujeres, quienes presuntamente portaban un arma corta de color negro. Los ocupantes habrían lanzado amenazas directas contra un joven que se encontraba a bordo de una motocicleta frente al inmueble, creando una situación de alto riesgo en plena vía pública.

Minutos después, una segunda unidad llegó al lugar, tratándose de una camioneta tipo Lobo en color café. Ante el temor de que la confrontación escalara a mayores consecuencias, el joven amenazado y otras personas que se encontraban en el área optaron por ingresar de inmediato al domicilio para ponerse a salvo y evitar cualquier contacto con los presuntos civiles armados.

Tras el llamado a los números de emergencia, elementos de la Policía Municipal acudieron al sector para atender la situación y desplegar un operativo de búsqueda. Aunque el reportante no proporcionó características físicas ni de vestimenta de las personas involucradas, solicitó a las autoridades realizar una revisión preventiva de las unidades señaladas.

Como parte de las acciones, los oficiales realizaron una inspección en las inmediaciones de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, donde fue localizada y revisada una camioneta con características similares a las descritas en el reporte inicial, sin que se reportaran personas detenidas al cierre de esta edición.