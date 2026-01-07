Detienen a Regio en Monclova por amenazar a policías

MONCLOVA, COAH.– Un recorrido de vigilancia rutinario terminó en la detención de un sujeto que presuntamente amenazó de manera directa a elementos de la Policía Preventiva Municipal, la mañana de ayer en calles de la colonia Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas, cuando oficiales realizaban labores de patrullaje preventivo en el cruce de las calles Aldo Baraoni y Eulalio Gutiérrez. En ese punto, los uniformados detectaron a un hombre que, al notar la presencia de la unidad, mostró una actitud visiblemente nerviosa e intentó retirarse del lugar de forma evasiva.

Ante dicha conducta, los agentes descendieron de la patrulla y se aproximaron de manera pedestre hacia el hombre que se identificó como Adriel Ismael Cervantes Méndez.

Durante la entrevista, el sujeto reaccionó de forma agresiva, lanzando amenazas verbales en contra de los oficiales, situación que obligó a su inmediato aseguramiento para evitar que la confrontación escalara.

El detenido, de 28 años de edad, manifestó tener su domicilio en la colonia Bosques de Costilla, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. Posteriormente, el regiomontano fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se realizó su consignación ante el Ministerio Público, donde quedó a disposición por el probable delito de amenazas y lo que resulte.