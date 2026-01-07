Motociclista lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vial se registró la noche de ayer en el cruce de las calles San Miguel y Manuel Acuña, en la colonia El Pueblo, donde un joven motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un automóvil, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de la motocicleta presuntamente intentó ganar el paso en el cruce, siendo embestido por un automóvil Chevrolet Malibu, conducido por una joven que circulaba con preferencia. El impacto fue directo y de considerable fuerza, lo que provocó que el motociclista saliera proyectado y quedara tendido sobre el pavimento con diversas lesiones.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el choque solicitaron apoyo inmediato al sistema de emergencias. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado, logrando estabilizarlo en el lugar. Aunque las heridas no parecían poner en riesgo su vida, fue trasladado a un hospital para una valoración médica más detallada.

Elementos del departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente. Durante las diligencias, trascendió que el motociclista habría intentado retirarse del lugar tras el choque, situación que fue evitada por los agentes.

Posteriormente, ambos conductores serían llevados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades conforme a los resultados del peritaje.