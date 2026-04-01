Por derrame de mercurio emergencia química en farmacia del issste

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se generó la noche de este martes, luego de que un termómetro se quebrara accidentalmente dentro de la farmacia de la clínica del ISSSTE, provocando el derrame de mercurio y encendiendo las alarmas entre el personal.

Los hechos ocurrieron cerca de las 22:30 horas en las instalaciones médicas ubicadas sobre la avenida Roble, en la colonia Fovissste, donde trabajadores del área afectada solicitaron apoyo al 911 al detectar la presencia del químico esparcido en el piso.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato, valorando la situación y actuando con rapidez para contener el derrame. Debido a que se trataba únicamente del contenido de un termómetro roto, no fue necesaria la evacuación del hospital, aunque sí se implementaron medidas preventivas en la zona.

Los rescatistas apoyaron al personal para retirar el material contaminado y ventilar el área, logrando eliminar el riesgo en cuestión de minutos. Paramédicos también arribaron al sitio para descartar afectaciones entre los empleados, quienes afortunadamente no presentaron síntomas de intoxicación.

La vialidad y el funcionamiento de la clínica continuaron con normalidad tras la intervención, mientras el área de farmacia permaneció brevemente restringida para labores de limpieza y supervisión.