Incendio de Chevrolet Spark blanco genera alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la tarde de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, luego que un automóvil comenzó a incendiarse repentinamente mientras avanzaba por la transitada arteria, lo que generó alarma entre automovilistas y peatones.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Spark blanco detectó que del cofre salía una densa columna de humo. Sin tiempo que perder, orilló la unidad para intentar ponerse a salvo. Sin embargo, en cuestión de segundos, las llamas comenzaron a extenderse por toda la parte frontal del vehículo, presuntamente debido a un cortocircuito en el sistema eléctrico.

Testigos del siniestro reportaron de inmediato el hecho al número de emergencias, provocando la rápida movilización de los cuerpos de rescate. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron con equipo especializado y se encargaron de controlar y sofocar el fuego antes de que consumiera por completo el automóvil o alcanzara a otras unidades que circulaban por el bulevar.

Simultáneamente, oficiales de Seguridad Pública implementaron un operativo para abanderar la zona, desviar vehículos y evitar que algún conductor desprevenido se viera involucrado en un accidente secundario. Estas maniobras ocasionaron tráfico lento durante varios minutos, mientras los bomberos realizaban labores de enfriamiento para descartar un nuevo brote de fuego.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales en el vehículo afectado. Las autoridades recomendaron a los automovilistas realizar revisiones periódicas al sistema eléctrico y de combustible, ya que este tipo de fallas puede convertir un trayecto cotidiano en una peligrosa emergencia.