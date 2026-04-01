Detienen a 'El Taco' agrede y amenaza a policías

FRONTERA, COAH.- Lo que inició como un recorrido rutinario terminó en la detención de un conocido rijoso de la colonia Guadalupe Borja, luego que este reaccionara de manera agresiva contra elementos de la Policía Preventiva, quienes finalmente lo aseguraron por el delito de amenazas.

El detenido fue identificado como Héctor N, alias "El Taco", vecino del mismo sector, y quien quedó a disposición del Ministerio Público tras protagonizar un altercado que terminó por movilizar a los uniformados.

Detalles del incidente

Los hechos se registraron alrededor de las 19:20 horas, cuando los oficiales patrullaban diversos sectores como parte de un operativo de vigilancia. Al circular por la calle Geranios, casi en su cruce con Héroes de Nacozari, detectaron al individuo, quien al notar la presencia de la patrulla comenzó a comportarse de manera agresiva y a lanzar insultos contra los agentes.

Según el informe policial, "El Taco" no solo elevó el tono de sus amenazas verbales, sino que incluso intentó abalanzarse contra los oficiales con aparente intención de agredirlos físicamente. Ante esta conducta, los elementos actuaron de inmediato y, mediante técnicas de control, lograron someterlo sin que se registraran personas lesionadas.

Consecuencias de la detención

Una vez asegurado, el hombre fue esposado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde fue presentado ante el juez calificador. Tras revisar los hechos, la autoridad determinó que había elementos suficientes para proceder legalmente en su contra, por lo que ordenó su puesta a disposición del Ministerio Público.

Vecinos del sector comentaron que Héctor N es conocido por protagonizar constantes conflictos en la colonia, situación que había generado diversos reportes previos. Las autoridades exhortaron nuevamente a la población a denunciar cualquier conducta que altere la paz social y ponga en riesgo a los habitantes.