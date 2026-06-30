Mujer sufre caída y lesión en la cabeza en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer terminó con una lesión en la cabeza tras sufrir una aparatosa caída en la Plaza Principal durante la madrugada de este miércoles, incidente que movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:00 de la mañana, frente a la Presidencia Municipal, donde la mujer, identificada únicamente como Carla, se encontraba sentada en una de las bancas del lugar.

De acuerdo con testigos, de manera repentina perdió el equilibrio y cayó al piso, golpeándose la cabeza contra el pavimento, por lo que ciudadanos solicitaron el apoyo del sistema de emergencias al temer que la lesión fuera de consideración.

En cuestión de minutos arribaron elementos de Seguridad Pública y socorristas de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al intentar valorarla, la mujer reaccionó de forma agresiva y rechazó la atención médica.

Ante su actitud, los oficiales intervinieron para controlar la situación y permitir que el personal de emergencia revisara la lesión que presentaba en la cabeza.

Durante la valoración, Carla continuó mostrando una conducta hostil e incluso lanzó insultos contra policías y paramédicos que trataban de auxiliarla.

Tras la revisión, los socorristas determinaron que la herida no ponía en riesgo su vida y que no era necesario trasladarla a un hospital.

Una vez concluida la atención pre hospitalaria, la mujer permaneció en el sitio, mientras que las corporaciones se retiraron tras confirmar que la situación había quedado bajo control.