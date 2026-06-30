Motociclista de 17 años resulta lesionado en Monclova: accidente vial

MONCLOVA COAH.- Un motociclista de 17 años resultó lesionado luego de que el conductor de una camioneta presuntamente omitiera un señalamiento de alto e invadiera su trayectoria, provocando un accidente vial registrado la tarde de este martes en la colonia Pedregal de San Ángel.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió minutos antes de las 18:00 horas en el cruce de las calles Purísima y San Luis.

El lesionado fue identificado como Francisco Arturo, de 17 años y vecino de la colonia Hipódromo, quien circulaba hacia el oriente sobre la calle Purísima a bordo de una motocicleta Italika color gris.

Según el informe oficial, al llegar a la intersección, una camioneta Chevrolet Tornado blanca, propiedad de la empresa González Logistics, salió de manera repentina. La unidad era conducida por Luis Gerardo Guajardo, quien presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto e invadió el paso preferencial del motociclista.

Ante la maniobra, el joven no logró detener su marcha y se impactó contra el costado de la camioneta. Como consecuencia del choque, salió proyectado sobre el pavimento y sufrió diversas lesiones.

Vecinos y automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al motociclista, quien fue valorado por los múltiples golpes que presentaba. Posteriormente, se determinó el procedimiento correspondiente de acuerdo con su estado de salud.

Elementos de las corporaciones preventivas aseguraron al conductor de la camioneta, señalado como presunto responsable del accidente por las lesiones y daños ocasionados. La unidad también fue asegurada mientras peritos realizaban las diligencias para establecer la mecánica del percance.

El conductor quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica conforme al resultado de las investigaciones.