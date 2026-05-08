Cruz Roja Mexicana movilizada tras caída de adulto mayor en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal, Tránsito y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se registró la tarde de este viernes sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, luego que un adulto mayor sufriera una aparatosa caída y quedara tendido sobre la vía pública.

Los hechos ocurrieron poco después del mediodía, justo al exterior de una tienda "Mamá Lucha", donde una mujer que pasaba por el lugar observó al hombre tirado e inmediatamente pidió apoyo a través del número de emergencias, temiendo que se encontrara gravemente lesionado.

En cuestión de minutos, oficiales preventivos y elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio, localizando al abuelito recostado sobre el pavimento y desorientado, pronunciando palabras incoherentes, situación que encendió la alarma entre las personas que se acercaron para tratar de ayudarlo.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana se encargaron de brindarle los primeros auxilios, detectando que presentaba un golpe derivado de la caída desde su propia altura. Aunque aparentemente las lesiones no eran de gravedad, los socorristas decidieron trasladarlo a la Clínica 86 del Seguro Social para descartar posibles lesiones internas y mantenerlo bajo observación médica.

Debido a su estado de confusión, el hombre no logró proporcionar sus generales ni información sobre familiares, por lo que las autoridades permanecieron pendientes para tratar de localizar a sus seres queridos.

El incidente generó expectación entre clientes y comerciantes del sector, quienes observaron preocupados las maniobras de auxilio mientras el adulto mayor era subido a la ambulancia para recibir atención especializada.