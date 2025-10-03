Movilización masiva por incendio en nave de pintura de Conduit en Frontera.

Un incendio dentro de una de las naves de pintura de la empresa Conduit encendió las alarmas la mañana de este viernes y provocó la rápida intervención de los cuerpos de emergencia de dos municipios.

El siniestro, originado en el área de aplicación y recubrimientos, generó una columna de humo que se elevó varios metros y fue visible desde distintos puntos de Ciudad Frontera y Monclova. Trabajadores que se encontraban en el complejo activaron los protocolos internos de emergencia mientras solicitaban apoyo externo.

Bomberos y personal de Protección Civil de Frontera fueron los primeros en ingresar a la zona afectada para contener las llamas, pero ante la magnitud de la situación pidieron refuerzos al Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, cuyos elementos se desplazaron de inmediato para respaldar las labores.

Las maniobras se enfocaron en impedir que el fuego se propagara a otras naves industriales contiguas, donde se almacenan materiales sensibles.

Tras varios minutos de combate intenso, las corporaciones lograron sofocar el incendio antes de que se convirtiera en una emergencia mayor.

Autoridades municipales acudieron hasta la empresa localizada en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari para supervisar los trabajos y garantizar la seguridad del personal.

Aunque el incidente dejó daños materiales considerables en el área de pintura, no se reportaron trabajadores intoxicados ni lesionados.

Tanto el departamento interno de seguridad de la empresa como Protección Civil iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el fuego.

No se descarta que una falla en los sistemas eléctricos o algún residuo inflamable en la zona haya detonado el siniestro.

El perímetro quedó asegurado mientras se realizan las evaluaciones de riesgo. Bomberos de ambas localidades permanecieron atentos ante cualquier conato de reignición.