Se desploma abuelo camino a la farmacia

MONCLOVA, COAH.– La tranquilidad nocturna de la colonia Santa Bárbara se vio interrumpida cuando vecinos reportaron a un hombre tirado sobre la banqueta, sin poder incorporarse, lo que generó incertidumbre y movilizó a los cuerpos de emergencia.

El hecho ocurrió minutos antes de las 21:00 horas de ayer, en la calle Principal, esquina con Rosario. Testigos señalaron que al ver al hombre inmóvil y agitado, temieron lo peor y llamaron al 911 para solicitar auxilio.

Paramédicos y Policías arribaron rápidamente y encontraron al afectado recostado sobre el pavimento, desorientado y con dificultades para respirar.

Se trataba de don Sergio Salazar, de 60 años, vecino del mismo sector.

De acuerdo con lo que explicó a los socorristas, empezó a sentir una molestia fuerte en el pecho mientras estaba en su casa y decidió caminar a una farmacia para buscar atención.

Sin embargo, a mitad del trayecto, el malestar se intensificó y terminó desplomándose sin fuerzas para pedir ayuda.

Paramédicos de Cruz Roja le brindó atención prehospitalaria en el lugar y, tras estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital cercano, donde permanece bajo observación para descartar complicaciones cardiacas.

La rápida respuesta evitó una situación más grave y devolvió la calma a los vecinos, quienes se mostraron aliviados al ver que el hombre recibió atención a tiempo.