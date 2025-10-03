¡Con todo y moto! Se enreda menor en cables sueltos

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente terminó en el hospital luego de quedar atrapado por cables eléctricos colgantes mientras circulaba en su motocicleta sobre la avenida Sur, en la colonia Guerrero.

El incidente, ocurrido alrededor de las 21:30 horas de ayer, reveló el grave riesgo que representa el abandono del cableado público en la zona.

El lesionado fue identificado como Matías 'N' de apenas 16 años, quien viajaba en una motocicleta Vento color negro con naranja rumbo a su hogar.

Al llegar al cruce con la calle 13, no alcanzó a distinguir los cables sueltos de una lámpara que atravesaban parte del arroyo vehicular.

En cuestión de segundos, los cables se enredaron en su cuello y lo jalaron con fuerza hacia atrás, provocándole una caída que alarmó a colonos que presenciaron los hechos.

Algunos vecinos corrieron a auxiliarlo mientras otros reportaban la emergencia al 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado y al llegar encontraron al joven con una lesión visible en el cuello y golpes derivados del impacto.

Por la gravedad del golpe y el riesgo de afectaciones internas, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo vigilancia médica.

Testigos señalaron que los cables llevaban días colgando sin que ninguna autoridad los atendiera, pese a que ya habían sido reportados.

La falta de señalización y alumbrado adecuado habría contribuido a que el motociclista no pudiera ver el peligro.

Vecinos exigieron la intervención inmediata de las autoridades municipales para retirar los cables y revisar otras instalaciones similares en la colonia, antes de que ocurra una tragedia.

Las autoridades municipales tomaron conocimiento del accidente y se espera que, junto con Servicios Públicos, evalúen las condiciones del lugar para deslindar responsabilidades y prevenir nuevos incidentes.