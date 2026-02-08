Movilización policiaca en Monclova por asalto a tienda de conveniencia

MONCLOVA, COAH. — Un asalto cometido la tarde de ayer en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Industrial, en el cruce con la calle Francisco I. Madero, provocó la movilización de corporaciones policiacas, luego de que el agresor amenazó con un arma blanca a la cajera para apoderarse de mercancía.

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, el sujeto —identificado en el sector con el apodo de "El Honduras"— ingresó al establecimiento y se dirigió directamente al área de cajas. En cuestión de minutos sacó un objeto punzocortante y amagó a la empleada, exigiendo productos.

Ante la amenaza, la trabajadora permitió que el individuo tomara diversos artículos de consumo inmediato. Tras cometer el atraco, el sospechoso salió apresuradamente del local.

Testigos señalaron que afuera lo esperaba una mujer, con quien huyó a pie entre calles cercanas para evadir a las autoridades. El reporte fue realizado de inmediato al sistema de emergencias, activando la respuesta policial.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al negocio, recabaron información y desplegaron recorridos de búsqueda en la zona, extendiendo el operativo hacia colonias aledañas.

Pese al despliegue, no se logró la localización de los presuntos responsables. La parte afectada fue orientada para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, que continuará con las investigaciones.

La cajera no presentó lesiones físicas, pero fue atendida por crisis nerviosa tras el momento de tensión.