Choque en la Zona Centro de Monclova deja dos personas lesionadas

MONCLOVA, COAH.- Dos personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor y su abuela, luego de un accidente registrado durante la noche de ayer en el cruce de las calles Allende y Juárez, en la Zona Centro.

De acuerdo con los hechos, Juan Mano conducía un Volkswagen Pointer por la calle Allende cuando, al llegar a la intersección con Juárez, omitió el señalamiento de alto y continuó su marcha.

Al avanzar sobre el cruce, el Pointer fue impactado por un Chevrolet Spark, conducido por Arely Morales, quien viajaba acompañada por su madre, Rosa Alvarado, y su hija, Lucía.

La colisión provocó lesiones a la menor y a su abuela, por lo que fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindar atención a las afectadas y valorar las lesiones ocasionadas por el impacto.

El percance también movilizó a elementos de las autoridades, quienes aseguraron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Oficiales de Control de Accidentes tomaron conocimiento del choque y realizaron el peritaje para establecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades conforme a los resultados de la investigación.

El accidente dejó daños materiales y dos personas lesionadas, abuela y nieta, como consecuencia de la colisión ocurrida en el cruce de Allende y Juárez.

Las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para establecer oficialmente cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.