Convierte la casa de su madre en escenario de violencia; la golpea y roba su pensión

DE LA NOTA:

Josefina Maldonado Lara tendría que encontrar en su hogar un lugar de tranquilidad y seguridad;

la noche del martes terminó viviendo momentos de angustia a manos de su propio hijo, quien presuntamente le quitó sus tarjetas bancarias para disponer de su dinero y, cuando ella se atrevió a reclamarle, respondió con golpes.

La violencia desatada en el domicilio, ubicado en el sector del bulevar Pape y la calle Standard Cinco, en la colonia Obrera, terminó por movilizar a vecinos y corporaciones de emergencia, luego de que los gritos de auxilio de la mujer rompieran la tranquilidad de la noche.

Conflicto Familiar y Agresión

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando Josefina confrontó a su hijo, Rafael Reynosa, de 50 años, porque presuntamente había tomado sus tarjetas bancarias para comprar bebidas alcohólicas y también había extraviado su teléfono celular.

Pero el reclamo no terminó en una discusión. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentó echarla de la vivienda y, durante el forcejeo, la adulta mayor cayó al exterior del inmueble, donde habría sido golpeada por su propio hijo.

Los vecinos escucharon sus llamados desesperados y no permanecieron indiferentes: salieron para auxiliarla y solicitaron de inmediato la presencia de la Policía.

Su intento de huida no prosperó. Los elementos municipales lograron asegurarlo, mientras paramédicos de la Cruz Roja atendían a Josefina, quien presentaba diversos golpes, principalmente en la cabeza.

Reacciones de la Comunidad

La indignación creció entre los vecinos, quienes señalaron que, presuntamente, las agresiones y los abusos económicos contra la mujer no eran hechos aislados.

Así, lo que comenzó como un reclamo por sus propias pertenencias terminó con una mujer de 79 años en el hospital y su hijo detenido.