Camión embiste a motociclista

Un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra un camión de carga de la empresa Ferrocarril Coahuila Durango, en el cruce de las calles Presidente Carranza y La Paz, en la Zona Centro de Frontera, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El accidente ocurrió cuando Pedro Antonio Sánchez Ibarra, de 37 años, conducía un camión Ford F-350 de tres y media toneladas y presuntamente le quitó el derecho de vía a una motocicleta Vento Cross Max 220, color negro, manejada por Jesús Alberto Ortiz García, de 42 años.

La unidad de carga se atravesó en la trayectoria de la motocicleta, provocando el impacto que terminó con el conductor de dos ruedas sobre el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios a Ortiz García, quien presentó molestias en un hombro y una pierna. Tras la valoración inicial, recibió atención prehospitalaria.

Elementos de la Policía Municipal abanderaron el área para prevenir otro accidente, mientras que oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el croquis para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Personal de la empresa propietaria del camión también acudió al sitio y solicitó la intervención del ajustador de seguros para atender los daños materiales y las lesiones ocasionadas al motociclista.