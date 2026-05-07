Se ´vuela´ rojo y destroza Durango

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente registrado la noche de este jueves sobre el bulevar Harold R. Pape dejó cuantiosos daños materiales y tres personas lesionadas, luego que el operador de un camión de carga presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo y terminara embistiendo violentamente una camioneta Dodge Durango en la Zona Centro de la ciudad.

El percance ocurrió cerca de las 19:45 horas en el cruce del bulevar Pape y la calle Venustiano Carranza, donde se movilizaron corporaciones de rescate, autoridades viales y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos debido a la magnitud del choque.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un camión Kenworth color blanco perteneciente a la empresa Trate Logística, marcado con el número económico 8619, circulaba con dirección al norte sobre el bulevar cuando presuntamente omitió la luz roja del semáforo.

La pesada unidad, operada por Víctor Montalvo, terminó atravesándose en la trayectoria de una camioneta Dodge Durango en la que viajaban Hugo Rivera Ibarra, de 21 años, su madre Bertha Alicia Ibarra y su novia Briana Silva, circulando por la calle Venustiano Carranza.

El fuerte impacto provocó que la camioneta girara sobre su propio eje y terminara proyectada contra la banqueta del bulevar Pape, quedando con el frente prácticamente destrozado mientras que sus tripulantes resultaron lesionados. Testigos señalaron que el estruendo fue tan fuerte que varios automovilistas detuvieron su marcha para auxiliar a los tripulantes de la Durango, mientras otros llamaban de inmediato al número de emergencias.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar y brindaron atención prehospitalaria a los tres ocupantes de la camioneta cerrada, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para una valoración médica más detallada.

Mientras tanto, oficiales de Tránsito Municipal y del Departamento de Control de Accidentes brindaron vialidad para evitar otro percance y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, respectivamente. El operador del camión permaneció en el lugar y solicitó la presencia de la aseguradora de la empresa transportista para responder por los gastos médicos y daños ocasionados tras el fuerte accidente.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos también acudieron al sitio para cubrir con tierra los líquidos automotrices derramados sobre el pavimento y evitar otro accidente vial. Debido que las unidades involucradas quedaron atravesadas sobre los carriles de circulación, autoridades implementaron un operativo de vialidad desviando el tráfico por la calle Guatemala mientras se realizaban las maniobras de retiro por parte del operador de una grúa.