Se atasca en el lodo camión de Conasupo

OCAMPO, COAH.- Las lluvias registradas en la zona rural de Ocampo convirtieron el camino que comunica a las comunidades de El Guaje y La Rosita en una trampa de lodo, donde un camión de Conasupo permanece atascado desde hace dos días, sin poder continuar su recorrido.

La unidad transporta productos destinados al abastecimiento de las rancherías del municipio; sin embargo, el terreno reblandecido y los encharcamientos impiden que avance por la vía.

Ante la situación, habitantes de la zona han intentado sacar el camión con ayuda de otras unidades de carga e incluso camionetas particulares, pero los esfuerzos han resultado infructuosos y el vehículo continúa varado.

Impacto de las lluvias en las comunidades rurales

Las precipitaciones han agravado las condiciones del camino, donde el agua acumulada y el lodo dificultan el tránsito, tanto de vehículos particulares como de unidades que transportan mercancías hacia las comunidades rurales.

Mientras el camión permanece atrapado, se mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrá ser retirado y reanudar su recorrido para entregar los productos.

Desafíos del transporte en temporada de lluvias

El incidente refleja las complicaciones que enfrentan los habitantes de las rancherías de Ocampo durante la temporada de lluvias, cuando los caminos de terracería se vuelven difíciles de transitar y pueden afectar el traslado de mercancías y el acceso a las comunidades.