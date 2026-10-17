Detenido en Jalisco el Ingeniero de los túneles de drogas a EE. UU.

Autoridades mexicanas detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Luis Manuel N, conocido como "Ingeniero", señalado por su presunta participación en el diseño y la construcción de túneles clandestinos utilizados para trasladar drogas hacia Estados Unidos.

El arresto fue informado el viernes 16 de octubre de 2026 por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que identificó al detenido como operador de una organización delictiva y presunto responsable de desarrollar estructuras subterráneas para cruzar la frontera, principalmente en la zona de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con información de medios locales, el hombre estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presuntamente trabajaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias "03", señalado como jefe de dicha organización criminal.

Detalles de la detención

El detenido enfrenta señalamientos en California. Según el Gabinete de Seguridad, Luis Manuel N cuenta con cargos en San Diego, California, por presunta conspiración para el tráfico de drogas. Su captura ocurrió en flagrancia en el municipio de Zapopan.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron armas, sustancias ilícitas y un vehículo. Posteriormente, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Guadalajara, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Túneles transfronterizos y narcotráfico

Las acusaciones en su contra están relacionadas con la presunta construcción de túneles transfronterizos que habrían sido utilizados para facilitar el traslado de narcóticos desde territorio mexicano hacia Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos ha sido escenario del hallazgo de numerosas estructuras subterráneas presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, desde 2006 se han localizado al menos 20 túneles en la zona fronteriza de California, principalmente en el área industrial de Otay, donde las características del terreno favorecen este tipo de construcciones.

Uno de los descubrimientos más relevantes ocurrió en enero de 2020, cuando fue localizado un túnel entre Tijuana y San Diego considerado el más grande de su tipo hasta ese momento.

La estructura contaba con iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje, un elevador y un sistema de rieles por el que circulaba un carro similar a los utilizados en la minería para transportar la droga por debajo de la frontera internacional.

La detención de Luis Manuel N se suma a las acciones de las autoridades mexicanas contra presuntos operadores vinculados con las rutas clandestinas de narcóticos hacia Estados Unidos. Su situación legal quedará sujeta a las determinaciones de la Fiscalía General de la República.