Guardia Nacional asegura camión de pasajeros con sustancias en Monclova

MONCLOVA, COAH.—Un camión de pasajeros fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional luego de que, durante un operativo federal nocturno, detectaran que transportaba droga con características similares a la marihuana, oculta como paquetería dentro del área de equipaje.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas del viernes, cuando los efectivos federales realizaban labores de vigilancia sobre una carretera federal y detectaron el autobús número económico 8484 de la empresa Frontera, dedicada al transporte regional comercial, el cual circulaba con destino final a la ciudad de Monclova.

Al marcarle el alto al chofer, los agentes procedieron a efectuar una revisión preventiva conforme a los protocolos establecidos para el transporte de pasajeros, la cual se llevó a cabo a la altura del kilómetro cercano al entronque que conduce al municipio de San Buenaventura, zona considerada de constante supervisión federal.

Durante la inspección, los uniformados localizaron varios paquetes que contenían una sustancia vegetal verde y seca, con características propias de la marihuana, cuyo peso total superaba el kilogramo establecido por la legislación federal para este tipo de delitos.

Ante el hallazgo, las autoridades federales procedieron al aseguramiento inmediato del autobús, mientras que el conductor fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para rendir su declaración inicial sobre los hechos.

Posteriormente, el chofer obtuvo su libertad al no acreditarse responsabilidad directa en el traslado de la droga, de acuerdo con la determinación emitida por el Ministerio Público Federal competente.

En tanto, la unidad de transporte quedó bajo resguardo oficial y a disposición de las autoridades federales como parte de la investigación en curso por delitos contra la salud.

Finalmente, la Guardia Nacional reiteró el llamado a las empresas de transporte de pasajeros a reforzar sus controles internos y la supervisión de la paquetería, a fin de evitar que sus unidades sean utilizadas para actividades ilícitas.