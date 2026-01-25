Conductor a exceso de velocidad causa accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un conductor que circulaba a exceso de velocidad protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada, luego de perder el control de su vehículo e impactarse directamente contra un área deportiva municipal en la colonia 5 de Abril, provocando cuantiosos daños al dejar un hueco en una portería.

Los hechos se registraron minutos antes de las 04:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan Tiida color gris se desplazaba a alta velocidad sobre la avenida Constitución, en dirección al norte, poniendo en riesgo a otros automovilistas que transitaban por la zona a esa hora.

Al llegar a la altura de la calle Fresno, el automovilista perdió el control del volante, saliéndose de la cinta asfáltica y proyectándose violentamente hacia el área deportiva del sector. Durante su trayectoria descontrolada, el vehículo primero se impactó contra una banca metálica y posteriormente se estrelló contra una portería, causando severos daños a la infraestructura deportiva, los cuales fueron valuados en varios miles de pesos, generando preocupación entre vecinos y autoridades municipales.

Tras el choque, el conductor y sus acompañantes descendieron del vehículo destrozado y optaron por huir del lugar antes de que arribaran las autoridades, evadiendo así su responsabilidad por los daños ocasionados al área deportiva. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Al arribar, confirmaron que no había personas lesionadas, pero también constataron la ausencia de los ocupantes del automóvil.

Ante esta situación, los oficiales procedieron al aseguramiento del Nissan Tiida, el cual fue remolcado por una grúa hasta un corralón y puesto a disposición de la autoridad correspondiente como garantía para la reparación del daño.