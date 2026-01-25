Colinas de Santiago en Monclova sufre aumento de robos y delincuencia

MONCLOVA, COAH.- La inseguridad se ha vuelto parte del día a día para los habitantes de la colonia Colina de Santiago, al sur de Monclova, donde vecinos aseguran vivir prácticamente bajo el asedio de la delincuencia ante el incremento de robos y la presencia constante de pandillas que operan sin freno en el sector.

De acuerdo con testimonios recabados entre los residentes, los delitos patrimoniales se registran a cualquier hora del día, aunque se recrudecen durante la noche, generando un ambiente de temor permanente que les impide dormir tranquilos o salir de sus domicilios sin miedo a ser víctimas de la delincuencia.

Los afectados señalaron que sujetos desconocidos merodean diversas calles de la colonia, aprovechando la escasa o nula vigilancia policiaca para introducirse a viviendas y cometer robos, sin que hasta el momento se observen acciones contundentes por parte de las autoridades.

Cansados de la situación, los vecinos exigieron a las autoridades municipales y a la Dirección de Seguridad Pública un mayor despliegue de unidades, así como patrullajes constantes que inhiban la actividad delictiva. Aseguran que la falta de presencia policial ha permitido que grupos de pandilleros se apoderen de algunas zonas, provocando vandalismo, riñas y un clima de constante zozobra.

Los colonos afirmaron sentirse abandonados por las autoridades, al señalar que los hechos delictivos no son aislados, sino una problemática diaria que ha deteriorado seriamente su calidad de vida y que amenaza con escalar a situaciones de mayor gravedad si no se atiende de manera inmediata.

Ante este panorama, hicieron un llamado urgente para que se refuercen las estrategias de seguridad en la colonia Colina de Santiago y se devuelva la tranquilidad a las familias que ahí habitan.