Hombre cae en la colonia Las Flores

MONCLOVA, COAH.- Un intenso sobresalto se registró la noche de ayer en la colonia Las Flores, luego que vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras localizar a un hombre tendido sobre la calle Independencia, a la altura del parque recreativo de béisbol Los Pericos. La escena generó pánico entre los habitantes del sector, quienes temieron que el individuo hubiera sido arrollado por algún vehículo y abandonado a su suerte.

El hombre fue identificado como Perfecto Hernández, de 53 años de edad, quien dijo tener su domicilio a escasos metros del lugar donde ocurrió el incidente. Por tal motivo, fue llevado hasta su vivienda, donde quedó bajo el resguardo de sus familiares, quienes se hicieron responsables de su estado.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el sujeto se encontraba boca arriba, inmóvil y junto a una bicicleta, lo que reforzó la versión inicial de un posible atropellamiento. Ante la incertidumbre, los vecinos solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos del GRUM, quienes arribaron en cuestión de minutos para brindarle los primeros auxilios.

Tras una valoración prehospitalaria, los socorristas descartaron lesiones de gravedad y confirmaron que el hombre se encontraba en completo estado de ebriedad. Presuntamente, el sujeto circulaba en su bicicleta por dicha arteria cuando perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento, quedando tendido en plena calle.

El caso fue notificado a elementos de Seguridad Pública, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el perímetro. Luego de corroborar que no existía delito alguno ni daños mayores, los oficiales coordinaron el traslado del individuo en una unidad de servicios primarios.

La movilización concluyó sin personas lesionadas ni hechos constitutivos de delito, quedando el incidente como una falsa alarma que generó tensión momentánea entre los vecinos de la colonia Las Flores.