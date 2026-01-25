Accidente en Monclova: choque entre camionetas deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al volante volvió a hacerse presente la tarde de ayer, luego de que dos conductores protagonizaron un aparatoso accidente vehicular en uno de los cruces más transitados de la ciudad, el cual, pese a la fuerza del impacto, dejó como saldo únicamente cuantiosos daños materiales.

El percance se registró en la intersección de la avenida Constitución y la calle Jesús Barrera, punto donde de manera constante se reportan hechos viales debido a la alta carga vehicular.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta cerrada en color guindo, con placas de la organización UCD, circulaba con vía libre sobre la avenida Constitución.

Sin embargo, al llegar al cruce con Jesús Barrera, el conductor de una camioneta blanca marca JAC no respetó la preferencia de paso, provocando el impacto entre ambas unidades.

El choque generó daños visibles en las carrocerías y ocasionó la detención momentánea de la circulación mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Elementos del departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública acudieron de inmediato al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y evitar un segundo incidente.

Tras realizar las diligencias de rigor y recabar las versiones de los involucrados, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para llevar a cabo los trámites necesarios y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia médica.