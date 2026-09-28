Camión de pasajeros cierra el paso a taxi y provoca fuerte choque

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución del operador de un camión de pasajeros provocó un accidente vial la mañana de este lunes sobre la avenida Montessori, donde un taxi terminó con daños en uno de sus costados.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Álamo, cuando Jesús Lechuga, de 56 años, vecino de la colonia Óscar Flores Tapia, conducía un camión Freightliner blanco de una ruta intermunicipal.

Detalles del accidente

Al intentar virar hacia el acceso al Cecytec, el operador invadió la trayectoria de un Nissan March blanco, utilizado como taxi, que era conducido por Benito Bernal.

El impacto ocasionó daños en el costado derecho del automóvil de alquiler, luego de que el camión le cerrara el paso.

Intervención de las autoridades

Elementos del Departamento de Control de Accidentes fueron alertados sobre el percance y acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Debido a que las unidades quedaron obstruyendo la circulación, los oficiales dialogaron con los conductores y realizaron el peritaje necesario para posteriormente permitir el retiro de los vehículos.

Finalmente, ambos involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, ya que el taxi únicamente era tripulado por su conductor.