Mujer y niños resultan lesionados al caer de moto

MONCLOVA, COAH.- Una mujer y dos niños resultaron lesionados luego de sufrir una aparatosa caída de la motocicleta en la que circulaban por el bulevar San José, a la altura de la Clínica 86.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas de este lunes, en el cruce con la calle Guadalajara, donde la conductora de la unidad perdió el control y terminó cayendo junto con sus acompañantes.

De acuerdo con testigos, la mujer viajaba acompañada de dos menores, quienes también resultaron lesionados tras la caída.

El accidente fue reportado a las autoridades y se solicitó el apoyo de paramédicos de Cruz Roja Mexicana; sin embargo, al llegar al sitio, los involucrados ya habían decidido retirarse por sus propios medios.

Debido a que la ambulancia tardó algunos minutos en arribar, los lesionados fueron trasladados a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica y evitar mayores complicaciones.

Elementos de las autoridades únicamente tomaron conocimiento de lo ocurrido, ya que la conductora se retiró del lugar junto con la motocicleta antes de que pudiera realizarse el peritaje correspondiente.